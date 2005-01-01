Украинский генерал призвал превратить Крым в остров

Бывший замминистра обороны Украины генерал-полковник Анатолий Лопата призвал прорыть канал вдоль границы с Крымом, чтобы отрезать полуостров от суши.

«Так как Россия сегодня присутствует в Крыму, она доминирует в акватории крымских вод. Но мы можем выйти с совершенно другой стороны, отрезав каналом Крым от суши. И сделать его островом. Эта идея мне нравится», – цитирует «Обозреватель» Лопату.

По его словам, канал должен иметь ширину порядка 100 метров и глубину, достаточную для прохода «любых высокотоннажных кораблей».

Генерал добавил, что реализация такой инициативы никак не будет зависеть от России. «Это наша территория, мы ее контролируем и не собираемся сдавать», – пояснил он.

Отметим, что общая протяженность сухопутной российско-украинской границы на крымском участке составляет около 8,7 км. Эта длина может стать и минимальной длиной канала, если Украина решится воплотить в жизнь идею Лопаты. Однако даже реконструкция судоходных каналов, не говоря о строительстве, обходится очень недешево. К примеру, завершенная в 2016 году реконструкция Панамского канала, ширина которого составляет 150 метров, стоила около 5,4 млрд долларов.

Ранее на Украине похвастались тем, что Киев якобы создал «проблемы» с водой в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал, что будто бы привело к снижению урожая зерновых. В Крыму подчеркнули, что серьезных проблем с водоснабжением в регионе нет.