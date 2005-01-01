Cоперники сборной России по группе провели первый матч

В Екатеринбурге завершился матч Уругвая и Египта, соперников сборной России по групповому этапу ЧМ-2018.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Уругвая. На 90-й минуте гол ударом головой после подачи углового забил защитник Хосе Хименес.

В матче не принимал участие лидер египетской сборной Мохаммед Салах.

Трансляцию встречи вел «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата Уругвай сыграет с Саудовской Аравией, Египет встретится с Россией.

Напомним, в четверг в матче открытия ЧМ-2018 Россия разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Дубль оформил Денис Черышев, по голу забили Юрий Газинский, Александр Головин и Артем Дзюба.