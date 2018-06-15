Безбилетник три дня прятался в «Лужниках» в надежде попасть на матч ЧМ-2018

Полицейские задержали жителя Мордовии, который трое суток прятался в «Лужниках», чтобы бесплатно попасть на первый матч ЧМ-2018.

Спящего мужчину обнаружили 11 июня на стадионе, сообщает Life.

«Я помню, как ехал в машине. Дня три назад. Мы въехали сюда, ну а дальше все в тумане. Я лег в траву и хорошенько поспал. Сейчас себя чувствую хорошо. Жду матч», – сказал задержанный.

Мужчину привезли в отделение полиции и составили протокол.

Торжественная церемония открытия ЧМ-2018 прошла 14 июня в в столичных «Лужниках». В матче открытия сборная России разгромила команду Саудовской Аравии.