Названо число приехавших в Россию иностранных болельщиков

На чемпионат мира по футболу в Россию приехали 2 млн болельщиков, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Более двух миллионов болельщиков приехало на этот праздник спорта», – сказала Захарова, передает ТАСС.

Торжественная церемония открытия ЧМ-2018 прошла 14 июня в в столичных «Лужниках». В матче открытия сборная России разгромила команду Саудовской Аравии.