Президент Боливии отметил «необыкновенную» организацию ЧМ-2018

Президент Боливии Эво Моралес заявил о «необыкновенной» организации чемпионата мира по футболу и гостеприимстве русского народа.

«Обсуждаем необыкновенную организацию и гостеприимство русского народа», – написал Моралес на своей странице в Twitter рядом с фотографией, сделанной в эфире программы De la mano del Diez.

На фотографии лидер Боливии запечатлен вместе с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Comentamos sobre la sorprendente organizacion del Mundial de Futbol y la hospitalidad del pueblo ruso. El deporte es integracion entre los pueblos, nos encontramos con hermanos de America Latina en las calles, recibimos su afecto y apoyamos a los equipos de la #PatriaGrande pic.twitter.com/5poKhuwt0D — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 15, 2018

Программа De la mano de Diez является специальным проектом телеканала Telesur, запущенным для освещения ЧМ-2018. Ведущими программы являются Диего Марадона и уругвайский журналист Виктор Уго Моралес, передает РИА «Новости».

Как сообщает портал El Deber, в ходе программы зашла речь о матче между сборными России и Саудовской Аравии, открывшем чемпионат. По словам Моралеса, ему очень понравился четвертый гол россиян, забитый Денисом Черышевым.

В европейской прессе также стали появляться оценки открытия чемпионата мира по футболу в России, а также первого матча, в котором наша сборная разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали и британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.