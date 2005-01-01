Родственники жертв катастрофы Ту-154 подали иски в Высокий суд Лондона

Высокий суд Лондона принял к рассмотрению иски родственников музыкантов Ансамбля Российской армии им. Александрова, а также доктора Елизаветы Глинки, военных журналистов и других погибших в катастрофе военного Ту-154, рухнувшего в Черное море после промежуточной посадки в Сочи в декабре 2016 года.

Истцы полагают, что их близкие погибли при совершении международного рейса; следовательно, компенсация им должна выплачиваться не по российским, а по иностранным нормам, передает «Коммерсант».

При этом в компании СОГАЗ, страховавшей пассажиров Ту-154, предположили, что судебное разбирательство в Великобритании только добавит родственникам погибших горечи от обманутых ожиданий.

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших и находящийся сейчас в Лондоне, пояснил, что заявления родственников погибших были соответствующим образом оформлены и переданы барристеру – юристу, имеющему право отстаивать чьи-либо интересы в английских судах высшей инстанции.

При этом Трунов не знает, на какой стадии в данный момент находится рассмотрение дела, так как барристеру, согласно местному законодательству, запрещено комментировать подготовку к судебному процессу.

Однако он предположил, что вскоре лондонский суд вызовет представителей всех заинтересованных сторон для так называемых предварительных консультаций, на которых судья выслушает позиции спорящих и предложит им варианты досудебного урегулирования конфликта.

По данным защитника, большая часть гражданских споров в Высоком суде не доводится до разбирательства, а разрешается именно в рамках предварительных консультаций.

К Трунову обратились 78 представителей погибших под Сочи.

Жертвами этой катастрофы стали 92 человека, из которых восемь были членами экипажа разбившегося Ту-154 – на них не распространяются «пассажирские» страховки, потому выдвигать требования в иностранном суде родственникам военных летчиков не имело смысла.

Близкие еще шестерых погибших пассажиров из числа кадровых офицеров Минобороны не сочли нужным добиваться для себя дополнительных компенсаций.

Остальные, включая родных большинства погибших артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, известного врача Елизаветы Глинки и нескольких журналистов, в данный момент рассчитывают на поддержку Высокого суда Лондона.

Отмечается, что всем истцам уже было выплачено по 2 млн рублей за каждого погибшего, а также частично компенсированы «погребальные расходы».

Эти цифры записаны в Воздушном кодексе России, однако адвокат Трунов и его клиенты полагают, что при расчетах с родственниками должны были применяться другие нормативы.

Так, рейс Ту-154, по версии адвоката, был не внутренним, а международным, причем совершался он между двумя странами-членами Монреальской конвенции 1999 года «Об унификации правил международных воздушных перевозок». Сирия является членом конвенции уже не первый год, а Россия присоединилась к ней 3 апреля 2017 года.

Потому существенно повысилась материальная ответственность российских компаний перед пассажирами, например, за потерю багажа или задержку рейса. Также почти в четыре раза возрос размер выплаты за нанесенный вред здоровью пассажира.

Согласно Монреальской конвенции, страховка за каждого погибшего должна была выплачиваться из расчета 113,1 тыс. специальных прав заимствования (СПЗ) – условных единиц, курс которых рассчитывается ежедневно и зависит от курса восьми главных мировых валют.

Например, курс СПЗ на 14 июня 2018 года составляет 89,64 рублей, и каждый из потерпевших, по мнению Трунова, мог бы претендовать на 10 млн 138 тыс. рублей.

Защита полагает при этом, что сумма нуждается в коррекции, так как необходимо применить постановление № 785 Европарламента и Совета Евросоюза от 21 апреля 2004 года, ужесточившее страховые требования к авиаперевозчикам, выполняющим полеты в страны Евросоюза.

Согласно постановлению, страховое покрытие на каждого пассажира должно составлять не менее 250 тыс. СПЗ, то есть 22,4 млн рублей. Именно на такую сумму компенсации, по мнению потерпевших, должен был ориентироваться страховщик.

При этом доводы адвоката Трунова в группе СОГАЗ, страховавшей рейс и пассажиров Ту-154, не приняли; тогда он решил обратиться к партнеру СОГАЗ – страховой фирме MS Amlin, зарегистрированной в Великобритании и являющейся участником крупнейшей в мире страховой корпорации Lloyd`s of London.

Иск в Высоком суде Лондона был подан солидарно к MS Amlin и группе СОГАЗ, также имеющей представительство в Англии.

Адвокат считает, что перестраховщик сначала обеспечил страховщику необходимый для сопровождения авиарейса в Сирию размер так называемой страховой емкости – 250 млн евро, а после падения военного самолета – расплатился с партнером по международным нормам.

СОГАЗ же в своих расчетах с родственниками жертв якобы ориентировался уже на внутрироссийские стандарты.

В пресс-службе СОГАЗ сообщили, что компания «полностью выполнила свои обязательства перед родственниками погибших в соответствии с требованиями законодательства и условиями заключенного прямого договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика».

Официальный представитель подчеркнул, что компания «ни в коем случае не собирается препятствовать деятельности известного адвоката Трунова», однако полагает, что эта деятельность «может ввести в заблуждение родственников погибших».

«Мы разделяем их боль от невосполнимой утраты близких и не хотим, чтобы к этому добавилась горечь от обманутых ожиданий», – отметили в пресс-службе страховой компании.

Напомним, 25 декабря в сочинском аэропорту Адлер самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки. На его борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих и девять журналистов.

В числе последних была съемочная группа Первого канала (корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов), журналисты телеканала НТВ (корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов) и канала «Звезда» (журналист Павел Обухов, оператор Александр Суранов и ассистент Валерий Ржевский).