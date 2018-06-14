Патриарх Кирилл захотел пересесть на «Кортеж»

В Московской патриархии выразили надежду на то, что лимузины отечественного производства серии «Кортеж» со временем станут более доступными для российского потребителя, и не исключили, что со временем патриарх Кирилл будет передвигаться на новинках отечественного автопрома.

«Проект «Кортеж» – дело хорошее, вызывающее уважение к современным российским разработчикам и производству», – сказал РИА «Новости» пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

«Хорошо, если когда-то станет возможным использовать эти российские автомобили, когда они станут доступными», – заметил он.

«Не исключаю, что и патриарх сможет передвигаться на автомобилях, произведенных российскими конструкторами», – добавил Волков.

Напомним, после инаугурации Владимир Путин пользовался лимузином российского производства серии «Кортеж» – в том числе перед самой церемонией вступления в должность и для передвижения по Москве. На прошлой неделе президент показал этот автомобиль наследному принцу Абу-Даби.