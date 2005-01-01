Россияне назвали собственные главные достоинства и недостатки

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Сбудутся ли надежды Украины на газ из Азербайджана

Украина нашла альтернативный российскому газФото: Umit Bektas/Reuters
Порошенко, резко противодействующий новым российским газопроводам, активно поддерживает другие иностранные проекты такого рода. Вот и сейчас он неожиданно стал участником церемонии запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции. С какой целью украинский президент прилетел на это мероприятие и сможет ли он добиться того, о чем мечтает? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу – не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России, но и как удобный повод для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Цыганские погромы оказались поддержаны украинским бюджетом

Украинское государство легко и незаметно стало спонсором цыганского погрома в КиевеФото: Сергій Мазур/Facebook
Разные «грантоеды» в Киеве, похоже, вступили в схватку друг с другом. Близкие к Соросу интернет-ресурсы обнародовали информацию о том, что правительство Гройсмана выделило полмиллиона гривен нацистам из С-14. Это движение недавно разгромило цыганский табор в Киеве, а в выходные грозится разогнать еще и гей-парад. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Россияне назвали собственные главные достоинства и недостатки

             14 июня 2018, 08:26
          Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Жители России считают своими главными положительными качествами гостеприимство, трудолюбие и душевность; к недостаткам были отнесены пьянство и лень, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

          В ходе опроса социологи предлагали респондентам выбрать из предложенного перечня не более пяти эпитетов, которые, на их взгляд, лучше всего характеризуют россиян, передает РИА «Новости».

          Главным положительным качеством жителей России было названо гостеприимство – его выбрали 45% опрошенных.

          На втором месте – трудолюбие (41%), на третьем – душевность (33%).

          Также в пятерку положительных качеств вошли щедрость (26%) и общительность (25%). Отмечается, что щедрость в основном выбирали люди старшего поколение – данную черту назвали 30% респондентов в возрасте 45-59 лет и 18% в возрасте 18-24-летних.

          О силе сограждан сказали 23% россиян, о слабости – только 2%.

          «Если говорить о негативных качествах, то здесь лидирует пьянство - 16% россиян отмечают это качество. Причем молодые люди (18-24 года) характеризуют русских как пьющих чаще (25%) остальных возрастных групп. На втором месте в «антирейтинге» находится лень (13%). Об отсутствии дисциплины в русских людях говорят 6% респондентов. Грубость и хитрость упоминают еще реже – по 5% опрошенных», – говорится в материалах исследования.

          Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова отметила, опрос показал заметные различия в восприятии образа нации между представителями различных поколений.

          Так, чем моложе были респонденты, тем критичнее они оценивали свою нацию: 18-24-летние люди приписывают россиянам негативные черты в два раза чаще, чем люди пенсионного возраста.

          «Источник таких расхождений, видимо, связан с более разнообразным социальным опытом, который дают молодежи путешествия и социальные сети, и его сравнением с повседневностью», – сказала эксперт, комментируя итоги опроса.

          Баскакова добавила, что «подобная критичность восприятия может быть полезна в случае, если она становится основой для самокритичности и мотивом для молодых людей развивать в себе те качества, которые им кажутся недостаточно выраженными в других россиянах».

          Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 23-24 мая среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

          Ранее было выяснено число считающих себя патриотами россиян. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала результаты этого опроса.


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