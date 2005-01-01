Россияне назвали собственные главные достоинства и недостатки

Жители России считают своими главными положительными качествами гостеприимство, трудолюбие и душевность; к недостаткам были отнесены пьянство и лень, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе опроса социологи предлагали респондентам выбрать из предложенного перечня не более пяти эпитетов, которые, на их взгляд, лучше всего характеризуют россиян, передает РИА «Новости».

Главным положительным качеством жителей России было названо гостеприимство – его выбрали 45% опрошенных.

На втором месте – трудолюбие (41%), на третьем – душевность (33%).

Также в пятерку положительных качеств вошли щедрость (26%) и общительность (25%). Отмечается, что щедрость в основном выбирали люди старшего поколение – данную черту назвали 30% респондентов в возрасте 45-59 лет и 18% в возрасте 18-24-летних.

О силе сограждан сказали 23% россиян, о слабости – только 2%.

«Если говорить о негативных качествах, то здесь лидирует пьянство - 16% россиян отмечают это качество. Причем молодые люди (18-24 года) характеризуют русских как пьющих чаще (25%) остальных возрастных групп. На втором месте в «антирейтинге» находится лень (13%). Об отсутствии дисциплины в русских людях говорят 6% респондентов. Грубость и хитрость упоминают еще реже – по 5% опрошенных», – говорится в материалах исследования.

Руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова отметила, опрос показал заметные различия в восприятии образа нации между представителями различных поколений.

Так, чем моложе были респонденты, тем критичнее они оценивали свою нацию: 18-24-летние люди приписывают россиянам негативные черты в два раза чаще, чем люди пенсионного возраста.

«Источник таких расхождений, видимо, связан с более разнообразным социальным опытом, который дают молодежи путешествия и социальные сети, и его сравнением с повседневностью», – сказала эксперт, комментируя итоги опроса.

Баскакова добавила, что «подобная критичность восприятия может быть полезна в случае, если она становится основой для самокритичности и мотивом для молодых людей развивать в себе те качества, которые им кажутся недостаточно выраженными в других россиянах».

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 23-24 мая среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Ранее было выяснено число считающих себя патриотами россиян. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала результаты этого опроса.