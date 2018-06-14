Монетарный регулятор Гонконга повысил процентную ставку вслед за ФРС США

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14 июня, четверг  |  Последнее обновление — 08:19  |  vz.ru
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Сбудутся ли надежды Украины на газ из Азербайджана

Украина нашла альтернативный российскому газФото: Umit Bektas/Reuters
Порошенко, резко противодействующий новым российским газопроводам, активно поддерживает другие иностранные проекты такого рода. Вот и сейчас он неожиданно стал участником церемонии запуска Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции. С какой целью украинский президент прилетел на это мероприятие и сможет ли он добиться того, о чем мечтает? Подробности...
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Чемпионат мира по футболу уже принес России победу

Владимир Путин с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варела и председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Намом Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Чемпионат мира по футболу - не только спортивный праздник, но еще и политическое мероприятие. Не только в смысле продвижения в мире образа настоящей России – но и как удобного повода для встреч на высшем уровне и переговоров. В ближайший месяц в нашу страну приедет множество политиков из самых разных стран мира. Какое это имеет значение для Москвы? Подробности...
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Российский фильм об инвалидах обвинили в фашизме

Критика фильма «Временные трудности» объединила даже абсолютных антиподовФото: The Cantillon Company
Очередной скандал вокруг российского фильма. Рецензии пестрят обвинениями в пропаганде насилия и фашизма, а их авторы укоряют государство за финансирование подобных проектов. Такое бывало уже не единожды, но на сей раз в центре сюжета инвалиды и вопрос отношения к ним. «Ломать» их или поддерживать? И существует ли вообще жестокость во благо? Подробности...
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Цыганские погромы оказались поддержаны украинским бюджетом

Украинское государство легко и незаметно стало спонсором цыганского погрома в КиевеФото: Сергій Мазур/Facebook
Разные «грантоеды» в Киеве, похоже, вступили в схватку друг с другом. Близкие к Соросу интернет-ресурсы обнародовали информацию о том, что правительство Гройсмана выделило полмиллиона гривен нацистам из С-14. Это движение недавно разгромило цыганский табор в Киеве, а в выходные грозится разогнать еще и гей-парад. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Что скрывается за новым планом Авакова по «деоккупации Донбасса»

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Любой профессиональный разбор этого «плана» показывает его антиправовой и популистский характер. Это даже не плацебо, а чистый беспримесный яд, с помощью которого мир бы получил гуманитарную катастрофу глобальных масштабов. Подробности...
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Кто вышел победителем из встречи Трампа и Ким Чен Ына

Андрей Бабицкий, журналист
После встречи американский президент объяснил, что не хочет проявлять неуважение к своему партнеру. Как же так: осколок уродливой и бесчеловечной коммунистической реальности – и вдруг уважение? Подробности...
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В Киев выдачи нет. Иначе какие мы русские

Захар Прилепин, писатель
Все слышали, что президент на прямой линии несколько раз четко высказался о необходимости предоставления гражданства людям, принадлежащим к русскому миру. Что у нас с этим на практике? Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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      В крымском сафари-парке родились белые львята

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      Путин прибыл в Китай с официальным визитом

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          Монетарный регулятор Гонконга повысил процентную ставку вслед за ФРС США

          14 июня 2018, 06:33

          Текст: Антон Никитин

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          Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка, объявило о повышении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов вслед за аналогичным решением ФРС США.

          В результате базовая процентная ставка HKMA достигла 2,25% годовых, передает ТАСС.

          В связи с этим глава монетарного ведомства Норман Чан отметил, что Гонконг будет предпринимать ответные шаги в соответствии с системой валютной привязки и реагировать на дальнейшее повышение процентных ставок в США.

          Бывший британский анклав, несмотря на переход под китайский суверенитет, проводит собственную валютную политику. Это обусловлено тем, что гонконгский доллар с 1983 года остается жестко привязанным к американскому.

          Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 1,75-2%.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о тесной экономической связи экономик Китая и США.


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