Монетарный регулятор Гонконга повысил процентную ставку вслед за ФРС США

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка, объявило о повышении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов вслед за аналогичным решением ФРС США.

В результате базовая процентная ставка HKMA достигла 2,25% годовых, передает ТАСС.

В связи с этим глава монетарного ведомства Норман Чан отметил, что Гонконг будет предпринимать ответные шаги в соответствии с системой валютной привязки и реагировать на дальнейшее повышение процентных ставок в США.

Бывший британский анклав, несмотря на переход под китайский суверенитет, проводит собственную валютную политику. Это обусловлено тем, что гонконгский доллар с 1983 года остается жестко привязанным к американскому.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 1,75-2%.

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