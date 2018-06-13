ФРС США повысила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта, до 1,75-2%.

Об этом сообщает ТАСС.

В марте ФРС США также повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентных пункта – до 1,5-1,75%.