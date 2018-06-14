Названа дата начала торговой войны между Китаем и США

На встрече представителей американских министерств торговли, финансов и офиса представителя США на торговых переговорах, состоявшейся в Белом доме 8 июня, было решено начать взимать пошлины за импорт китайских товаров в США на десятки миллиардов долларов, сообщила The Wall Street Journal.

По данным издания, американская администрация планирует начать взимать пошлины за импорт китайских товаров на десятки миллиардов долларов уже с 22 июня, передает ТАСС.

Как утверждается, список импортируемых в США китайских товаров, с которых предполагается взимать пошлины, сформирован не до конца. Первоначально он распространялся на товары и услуги общим объемом 50 млрд долларов, однако впоследствии был изменен.

По данным издания, президент США пока не утвердил такой шаг и может воздержаться от него, чтобы не нагнетать напряженности в отношениях с Китаем, взаимодействие с которым крайне важно для Вашингтона после завершившегося саммита США – КНДР в Сингапуре.

Напомним, в мае Вашингтон и Пекин договорились не начинать торговых войн, отказавшись от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга. Позже появились детали договоренности двух стран.

Однако в начале июня стало известно, что вероятность торговой войны между США и Китаем возросла. В связи с этим министерство коммерции КНР заявило, что ранее достигнутые договоренности между США и Китаем не будут иметь силы, если Вашингтон введет ограничительные меры, в том числе пошлины.