Ученые составили «фоторобот» Бога

Ученые Северной Каролины составили портрет Бога, опросив американских христиан о том, как он выглядит.

Психологи из университета Северной Каролины опросили 511 американских христиан. Им предложили просмотреть сотни лиц по парам и выбрать то, которое более соответствует их представлениям о Боге, сообщает The Daily Mail.

Объеднив все отмеченные лица, исследователи составили обобщенное «лицо Бога». Оказалось, что, вопреки распространенному представлению, это не изображение старца с бородой, а молодое и достаточно женственное лицо.

Кроме того, исследователи составили портрет бога для каждой их опрошенных социальных групп. Выяснилось, что либералы склонны видеть Бога более женственным и молодым, а консерваторы – более сильным и властным. Также люди наделяли Бога чертами, присущими им самим.

«Люди часто проецируют свои убеждения и черты на других, и наше исследование показывает, что внешность Бога ничем не отличается – люди верят в Бога, который не только думает так, как и они, но также и выглядит так», – отметили авторы исследования.