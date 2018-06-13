Названы российские города с наилучшей погодой для футбола

Самая благоприятная погода для футболистов в первую неделю ЧМ-2018 ожидается в Калининграде, сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.

«Благоприятная игра происходит при температуре 17-20 градусов и влажностью не выше 45%. Тогда организм легче воспринимает тяжелые нагрузки. Мы проранжировали ту погоду, которая будет на ближайшую неделю в городах и сделали такой рейтинг, что легче всего будет в Калининграде», – сказал Яковенко, передает РИА «Новости».

На втором месте расположился Санкт-Петербург, потом Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Волгоград и Сочи.

«Тем, кто играет в Сочи, будет хуже всего», – пояснил он.