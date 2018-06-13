Экологи заявили о массовой гибели сельди на Сахалине

В заливе Пильтун на севере Сахалине погибло аномальное количество тихоокеанской сельди, сообщил руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Группа экологов обследовала более 30 километров побережья Пильтуна, залив Торрох и нижнее течение реки Сабо. Они подсчитали погибшую рыбу в 28 местах, передает РИА «Новости».

«Наибольшая концентрация наблюдается в двух местах. На участке берега от устья реки Хальчикова до устья безымянного ручья, вытекающего из озера Кривун, мы насчитали 4609 штук на десять метров побережья, а в двух километрах южнее устья реки Сабо – 5990 экземпляров также на десять метров побережья», – рассказала Лисицын.

В устье реки Хальчикова зафиксировано скопление рыбы площадью 440 кв. метров и толщиной около 30 сантиметров. Ее объем, приблизительно, составляет 93 тонны. Погибли, по словам Лисицына, в основном неотнерестившиеся особи.

«Гибель такого количества разновозрастной рыбы одного вида – это аномальное событие, и может идти речь об уничтожении большей части популяции сельди залива Пильтун. Причины гибели пока неясны, и необходимо дождаться результатов лабораторных анализов», – сказал эколог.

Пробы рыбы будут отправлены для анализа в Москву.