В Кремле оценили встречу лидеров США и КНДР

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре способствует разрядке напряженности на полуострове и отодвигает ситуацию от критической точки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Результаты этой встречи субстантивно еще предстоит анализировать, но сам по себе факт того, что такая встреча состоялась и прямой, непосредственный диалог был начат, можно только приветствовать. Безусловно, подобные встречи, какими бы ни были результаты, способствуют разрядке напряженности на полуострове, отодвигают ситуацию от критической точки, в которой она находилась буквально еще несколько месяцев тому назад. Это тоже не может не вызывать удовлетворение», – сказал Песков.

Он отметил, что в таких «сложных историях» надеяться на решение застарелого комплекса проблем в одночасье было бы неверным, но сам факт встречи подтверждает правоту российской стороны и президента Владимира Путина, который говорил, что нет альтернативы дипломатическим методам урегулирования проблемы Корейского полуострова, а единственно возможный путь – это путь прямого диалога, передает РИА «Новости».

В то же время Песков отметил, что президент России Владимир Путин встретится в четверг с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом, передает ТАСС.

Ранее агентство ЦТАК сообщило о планах Ким Ён Нама посетить Россию и побывать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам состоявшихся в Сингапуре переговоров договорились обменяться официальными визитами.