ЧМ-2018 принесет ФИФА рекордные 6,1 млрд долларов

Чемпионат мира по футболу в России станет для Международной федерации футбола (ФИФА) одним из самых прибыльных и принесет 6,1 млрд долларов, пишет The New York Times со ссылкой на финансовые документы ФИФА.

ФИФА заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. Так, 3 млрд долларов организация планировала получить от продажи прав на телетрансляции. В итоге на телеправах ФИФА заработает на 2% больше (60 млн долларов), передает ТАСС.

Благодаря спонсорским соглашениям ФИФА заработает 1,65 млрд долларов. Это на 200 млн долларов больше, чем от спонсорских сделок на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Отмечается, что такой рост в спонсорской прибыли связан с тем, что ФИФА заключила больше сделок с китайскими компаниями. Семь из 20 компаний, являющихся спонсорами ЧМ-2018, представляют Китай.

В 2017 году ФИФА получила 160 млн долларов от производителя спортивных видеоигр EA Sports, которая купила права на использование бренда чемпионата мира 2018 года в футбольном симуляторе FIFA 18. Это на 233% больше, чем ФИФА получила от компании за год до этого.

На чемпионате мира в Бразилии ФИФА заработала 4,8 млрд долларов, что на 1,3 млрд меньше долларов, чем от предстоящего первенства в России. Чемпионат мира 2010 года в ЮАР принес организации 3,9 млрд долларов, ЧМ-2006 года в Германии – 1,9 млрд евро.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Тем временем председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович сообщил, что инфраструктура ЧМ-2018 построена на десятилетия вперед.

«Все, что касается постоянной инфраструктуры, мы делаем на десятилетия вперед, это не только для чемпионата: аэропорты, дороги, больницы, стадионы, спортивные площадки, в том числе базы команд, тренировочные площадки, гостиницы. Все это – для нашей страны и наших гостей. Все это в широком смысле, конечно, окупается», – сказал он.

«Есть временные объекты, которые строятся исключительно под чемпионат. И это во многом окупается билетной программой, продажей сувениров и другими подобными акциями». «Опыт демонстрирует хорошую окупаемость таких событий», – заключил он.

Также стало известно, что Южная подъездная дорога к Ростову-на-Дону от трассы М-4 «Дон», которая ведет к новому стадиону «Ростов-Арена» открыта, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва - Волгоград».

Южный подъезд к Ростову-на-Дону был построен в 1960-е годы 20 века, и этот участок дороги считался напряженным с точки зрения трафика. После реконструкции пропускная способность дороги увеличилась в два раза – ежесуточно по ней смогут проезжать до 120 тыс. автомобилей. Эта дорога входит в состав международного транспортного коридора «Север-Юг» и связывает региональный центр с городами-спутниками – Батайском и Азовом.

По данным пресс-службы, на участке со второго по четвертый км проезжая часть расширена до 6-8 полос. Также на месте старого моста построен новый шестиполосный, возведены две новые двухполосные эстакады на въезд и выезд из Ростова со стороны Темерницкого моста.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.