На концерт по случаю Дня России на Красной площади пришли более 30 тыс. человек

Концерт на Красной площади в Москве по случаю Дня России посетили более 30 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

По данным главка, в мероприятии на Красной площади приняли участие более 30 тыс. человек, передает ТАСС.

С Днем России, дорогие соотечественники! /Today we celebrate our national holiday - Russia Day! pic.twitter.com/XqgJ6UvOAW — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 12 июня 2018 г.

Ранее в МВД сообщили, что в праздновании Дня России по всей стране, которое сопровождалось народными шествиями, выступлениями творческих коллективов, фестивалями, световой иллюминацией и салютами, приняли участие свыше 7 млн россиян.

В Москве на Красной площади состоялся Большой праздничный концерт, посвященный Дню России, в котором приняли участие Григорий Лепс, Нюша, Филипп Киркоров, ЛЮБЭ, Федук, Елена Ваенга, Николай Басков, Александр Розенбаум, группа «Чайф» и другие исполнители.