На Красной площади проходит концерт ко Дню России

В Москве на Красной площади начался Большой праздничный концерт, посвященный Дню России.

Ведущие мероприятия – Мария Ким и Дмитрий Борисов.

На сцене выступают Григорий Лепс, Нюша, Филипп Киркоров, ЛЮБЭ, Федук, Елена Ваенга, Николай Басков, Александр Розенбаум, группа «Чайф» и другие исполнители. По окончании концерта ожидается праздничный фейерверк.

Напомним, 11 и 12 июня в Москве на различных площадках отмечается празднование Дня России. В семи парках Москвы организованы тематических площадок фестиваля «День России. Московское время», рассказывающих об основных вехах современной истории: «Время классики», «Становление нового государства», «Страна победившего социализма», «Оттепель», «Время перемен», «Время новой России», «Современность».