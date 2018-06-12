В праздновании Дня России приняли участие свыше 7 млн человек

Более 7 миллионов россиян приняли участие в праздновании Дня России, которое сопровождалось народными шествиями, выступлениями творческих коллективов, фестивалями, световой иллюминацией и салютами, прошедшими во вторник, 12 июня, в 85 регионах нашей страны.

«Общественный порядок и безопасность граждан на праздничных мероприятиях был обеспечен сотрудниками МВД, Росгвардии, представителями народных дружин, работниками частных охранных организаций», – говорится в сообщении на сайте МВД России.

«Правопорядок во время празднования обеспечен в полном объёме», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во вторник в Москве на Красной площади состоялся Большой праздничный концерт, посвященный Дню России, в котором приняли участие Григорий Лепс, Нюша, Филипп Киркоров, ЛЮБЭ, Федук, Елена Ваенга, Николай Басков, Александр Розенбаум, группа «Чайф» и другие исполнители.