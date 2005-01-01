«Фальшивая бровь» премьера Канады взбудоражила интернет

В Сети вызвало ажиотаж видео с пресс-конференции премьер-министра Канады Джастина Трюдо; пользователей заинтересовала «фальшивая» левая бровь политика.

«Джастин Трюдо расстроен, потому что он узнал, что Дональд Трамп вводит пошлины на фальшивые брови», – написал в Twitter юзер Рос МакКулох.

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrowspic.twitter.com/Nu3HpmTLAx — Ross McCulloch (@Rossmac212) 10 июня 2018 г.

Другой пользователь микроблога, Ли Странахаб, отреагировал на видео ироничным постом: «СРОЧНО: канадская конная полиция отчаянно разыскивает пропавшую бровь Джастина Трюдо. НЕ ПРИБЛИЖАЙТЕСЬ к брови, которая, по сообщениям, ищет Labbat (любимое пиво Трюдо – прим. ВЗГЛЯД) и может быть вооружена».

BREAKING: Canadian Mounties have launched a desperate search for Justin Trudeau's missing eyebrow.



DO NOT approach the eyebrow, which is believed to be searching for a Labatt's and may be armed. pic.twitter.com/vI72kRVscZ — Lee Stranahab (@stranahan) 11 июня 2018 г.

Кроме этого в Twitter появился аккаунт, посвященный бровям Джастина Трюдо, создатели которого написали: «Чтобы вы знали, это правда. У Джастина Трюдо фальшивые брови, и в основном он о нас очень хорошо заботится. Но @realDonaldTrump (официальный аккаунт президента США – прим. ВЗГЛЯД) его сильно запугал, и пот ослабил клей, на котором мы держимся. Не переживайте».

При этом, некоторые пользователи интернета подчеркнули, что «сползающая бровь» Джастина Трюдо – это оптический обман.

«Хотя скандал с фальшивой бровью набирает обороты, ряд фотографий показывает, что левая бровь Джастина Трюдо гуще внизу, где находится надбровная дуга. Сверху, ближе к глабелле, волоски растут реже. Вот почему может показаться, что это отваливающаяся фальшивая бровь», – написал в Twitter Шон Крэг.