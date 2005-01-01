Киев заявил о разрушении дамбы хранилища химотходов в Донбассе

Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины сообщило о разрушении дамбы хранилища химического завода на линии разграничения.

«Зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения», – сообщило министерство в Twitter.

По данным ведомства, в хранилище содержится 270 тонн химических отходов, оно заполнено на 90%.

В июне 2017 Киев заявил об угрозе техногенной катастрофы в Торецке из-за затопления шахт.