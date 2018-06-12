Тело последней погибшей в катастрофе с катамараном подняли со дна

Поисково-спасательная операция на месте столкновения катамарана с баржей в Волгограде завершена, тело 11-й погибшей поднято на берег, сообщили в МЧС.

«Тело утонувшей в результате ЧП с катамараном женщины обнаружено и поднято. Это последняя, одиннадцатая, жертва. Поисково-спасательная операция завершена», – сказал представитель ГУ МЧС по Волгоградской области, передает ТАСС.

По данным источника агентства, последней погибшей оказалась 17-летняя девушка.

Сам катамаран поднимают на берег с помощью автокрана.

Напомним, в Волгограде катамаран «лоб в лоб» столкнулся с баржей.

Погибли как минимум 10 человек. Еще пять пострадали, трое из них находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело. Баржа не пострадала.

Предположительно катамараном управлял Дмитрий Хахалев, прежде возглавлявший Калачевский район Волгоградской области.