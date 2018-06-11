Отбита атака боевиков из подконтрольного США района Сирии в Пальмиру

Войска Сирии при поддержке ВКС России сдержали прорыв боевиков из подконтрольного американцам города Эт-Танф в Пальмиру.

«11 июня около 04:00 мск на юге провинции Хомс сирийскими правительственными войсками при поддержке ВКС России предотвращена попытка прорыва боевиков из района населенного пункта Эт-Танф в направлении Пальмиры», – рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, передает ТАСС.

Сообщается, что в ходе операции уничтожены пять боевиков, пикап и один мотоцикл, а остальные боевики «рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф».

В центре отметили, что попытки прорыва террористов из-под Эт-Танфа осуществляются регулярно.

«Сирийский лагерь беженцев Рукбан, находящийся рядом с военной базой США в Эт-Танфе, из-за отсутствия доступа туда сирийских властей стал прибежищем для боевиков со всей Сирии, включая террористов ИГИЛ* и источником пополнения террористических формирований в центральной части страны», – считают в центре.

Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что экспансия запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» в Сирию стала возможной благодаря преступному бездействию США и так называемой международной коалиции.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в районе Эт-Танфа активизировались группировки, связанные с «Исламским государством».