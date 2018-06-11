Порошенко заявил о желаемых сроках вступления Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко хочет, чтобы страна вступила в Евросоюз и НАТО до 2030 года, заявил он на встрече со студентами.

«Я очень хочу, чтобы до 2030 года Украина была членом Евросоюза... И я очень хочу, чтобы Украина до 2030 года стала членом Североатлантического альянса», – сказал он, передает РИА «Новости».

«Однако несмотря на существенный прогресс за последние три – четыре года, Украине предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем она сможет присоединиться к альянсу», – сказал Расмуссен.

Напомним, 6 июня бывший генсек НАТО Фог Расмуссен высказывал мнение, что Украине предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем она сможет присоединиться к альянсу.

Ранее о том, что Украине предстоит пройти долгий путь для вступления в альянс, заявлял постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон.

В апреле госсекретарь США Майк Помпео высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.