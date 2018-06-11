Пожар в хранилище ЦИК произошел в Ираке после победы шиитов на выборах

В Багдаде в хранилище ЦИК Ирака во время пожара сгорели десятки урн с избирательными бюллетенями, сообщил комитет по безопасности мэрии.

Пожар произошел на складе, где хранятся бюллетени с прошедших в мае парламентских выборов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «ас-Сумария».

При этом МВД Ирака заявляет, что помещение, где хранились бюллетени, не пострадало, урны были эвакуированы, передает ТАСС.

Премьер-министр страны Хайдер аль-Абади заявил о «заговоре» против государства и демократического выбора Ирака.

Спикер парламента Салим аль-Джабури призвал провести повторные выборы.

Инцидент произошел на фоне подготовки к повторной обработке бюллетеней, на чем настаивает парламент.

Пожар произошел в годовщину захвата Мосула боевиками террористической организации «Исламское государство*».