Мальчик из больницы похвастался поцелуем от Путина

Маленький пациент Морозовской детской больницы похвастался перед мамой, что его поцеловал президент Владимир Путин.

Шестилетний Савелий, которого навестил Путин, заявил: «А меня самый главный президент поцеловал. А тебя, мама, нет!», рассказал спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

«Папа маму поцелует», – ответил Путин.

Напомним, Путин посетил новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы в Москве, где навестил нескольких пациентов. Савелий, который восстанавливается после пересадки почки, рассказал президенту о том, как себя чувствует.