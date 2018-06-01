Бачурин, Сысоева и Комков посетили детский дом в рамках акции Putin Team

Продюсер и гендиректор группы компаний «Главкино» Илья Бачурин, актриса и телеведущая Надежда Сысоева и YouTube-блогер Даня Комков 1 июня посетили Ногинский социально-реабилитационный центр для детей в рамках акции общественного движения Putin Team #ЯТожеДоброволец.

Бачурин, Сысоева и Комков посетили социальное учреждение и приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню защиты детей. Зрителями стали около 300 детей, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Волонтерство – это состояние души. Только желание делать добро и помогать другим делает из нас настоящих людей. Сделать полезное дело может каждый из нас. Мы с Надеждой с удовольствием поддерживаем уже известную добрую акцию #ЯТожеДоброволец», – отметил Илья Бачурин.

Напомним, 20 декабря 2017 года певица Нюша (Анна Шурочкина) и ее муж, генеральный советник президента Международной спортивной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов поддержали движение Putin Team и устроили благотворительную акцию #ЯТожеДоброволец.

Позднее акцию поддержали бизнесмен Курбан Омаров также Курбан Омаров, певец Митя Фомин, музыкант DJ Грув (Евгений Рудин), блогер и общественный деятель Айза Анохина (Долматова), а также спортсменка и общественный деятель Светлана Хоркина.

Начиная с декабря, в акции #ЯТожеДоброволец при поддержке Putin Team приняли участие многие известные личности и простые граждане России. Так, 795 участников акции уже посетили 76 городов России, 120 детских учреждений, устроили праздник более чем для 8,5 тыс. детей.