Москва отреагировала на новые санкции США против России

Вашингтон, вводя новые антироссийские санкции, пытается отыграться за фиаско ракетной атаки против Сирии, которая прошла 14 апреля, заявил МИД России.

В сообщении на сайте МИД России говорится, что Вашингтон пытается обвинить Москву в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, Северной Кореей и Сирией. Причем этот закон не имеет никакого отношения к нашей стране, подчеркивает российское внешнеполитическое ведомство.

«В реальности речь явно идет о банальном желании посчитаться за фиаско ракетной атаки против Сирийской Арабской Республики, предпринятой США 14 апреля совместно с Великобританией и Францией в нарушение международного права», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению ведомства, такой вывод сделан на основании того, что в список санкций США попал Гатчинский учебный центр зенитных войск Военно-космической академии имени Можайского и 183-го гвардейский зенитный ракетный полк ВС России. «Видимо, за то, что хорошо учили и инструктировали воинов сирийской противовоздушной обороны, сбивших большую часть ракет западных агрессоров», – отметил МИД.

«В Вашингтоне вообще никак не могут избавиться от иллюзии, что экономическим или военным давлением Россию можно заставить отказаться от отстаивания собственных интересов и поддержки своих партнеров», – заключает ведомство.

Ранее в среду США ввели санкции против российской оборонки.