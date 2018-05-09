США ввели санкции против российской оборонки

Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении ряда российских, иранских, северокорейских, китайских структур, а также организаций из Турции и Саудовской Аравии, сообщил Госдепартамент США.

Поводом для этого решение послужили обвинения в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. Соответствующее уведомление Госдеп опубликовал в Федеральном реестре – сборнике официальных документов американского правительства, передает ТАСС.

В черный список вошли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны в Курске, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, конструкторское бюро приборостроения в Туле, научно-производственный концерн «БАРЛ». Санкции в очередной раз введены в отношении Главного управления Генерального штаба (бывшее ГРУ).

Всего в списки вошли 28 лиц и структур. Американские власти утверждают, что все они в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.

Министерства и ведомства США не могут приобретать продукцию или услуги организаций, находящихся в черном списке. Вашингтон не может продавать им оружие и военную технику, выдавать американские лицензии на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, а также предоставлять им какую-либо помощь.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о решении президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и возобновить все санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года.