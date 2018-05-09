Евродепутат от Британии присоединилась к шествию «Бессмертного полка» в Москве

Депутат Европейского парламента от Великобритании Дженис Эткинсон приняла участие в акции «Бессмертный полк» в Москве с портретом своего отца, принимавшим участие во Второй Мировой войне.

«Это мой отец Джордж Комбс, он принимал участие в Северных конвоях в Советский Союз в 1944 году», – рассказала Эткинсон RT.

Эткинсон отметила, что именно «русские вручили отцу его первую медаль».

Евродепутат заявила, что считает «фантастической» идею акции «Бессмертный полк». По ее словам, это единственный способ закрепить память об участниках войны, а также «посыл молодому поколению, чтобы они не забыли, что произошло годы назад, чтобы не допустить этого вновь».

Кроме того, как сообщил сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter, в марше «Бессмертного полка» в Москве принял участие лидер движения «Непокоренная Франция», кандидат в президенты Франции на последних выборах Жан-Люк Меланшон. «Он нес портрет французского офицера-летчика из эскадрильи Нормандия-Неман, погибшего в битве с нацизмом. Память о нашей совместной борьбе жива», – рассказал Пушков, уточнив, что Меланшон «шел по Тверской вместе со всеми».

По состоянию на 18.00 в Москве «Бессмертный полк» побил рекорды прошлых лет, собрав свыше 1 млн участников. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как проходит шествие «Бессмертного полка» в России. Праздничные мероприятия, организованные 9 мая, включают парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.