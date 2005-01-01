Парад Победы успешно завершился в Москве

Парад, посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, успешно завершился в Москве.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в параде приняли участие 13 тыс. человек, 159 единиц военной техники и 75 воздушных судов.

Трансляция торжественного мероприятия велась телеканалом RT на YouTube.

Президент России Владимир Путин, выступая перед участниками парада, подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть «подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и Холокоста».