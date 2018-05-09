Мэттис разъяснил министрам обороны Финляндии и Швеции «пагубное влияние России»

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обсудил с министром обороны Финляндии Юсси Ниинисте и главой военного ведомства Швеции Петером Хультквистом «пагубное российское влияние на безопасность в трансатлантическом регионе».

Главы военных ведомств обсудили участие в трехсторонних учениях для дальнейшего улучшения отношений, а также сотрудничество НАТО с ЕС и борьбу с терроризмом, передает РИА «Новости»

Отметим, Швеция и Финляндия не являются членами НАТО, но обе страны входят в Евросоюз.

Напомним, в марте стало известно, что Швеция собралась провести военную реформу, чтобы пережить «потенциальное нападение» России.