Обама назвал «серьезной ошибкой» решение Трампа о выходе из СВПД

Экс-президент США Барак Обама назвал «серьезной ошибкой» решение главы Белого дома Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий «без каких-либо нарушений сделки со стороны Ирана».

Обама предупредил, что «без СВПД США могут в конечном счете остаться перед проигрышным выбором между Ираном, который будет иметь ядерное оружие, и еще одной войной на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

«СВПД – это образец того, чего может достичь дипломатия», – заявил Обама, добавив, что режим инспекций и верификации – это именно то, над чем США должны работать в случае с КНДР.

«В то время как все мы болеем за успех дипломатии с Северной Кореей, выход из СВПД – это риск потери сделки с Ираном, которая достигает именно того, чего мы добиваемся с КНДР», – отметил экс-президент США.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предупредил, что выход США из СВПД с Ираном осложнит поиск решений по ядерной проблеме Корейского полуострова.