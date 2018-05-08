Турция решила игнорировать запрет США на торговлю с Ираном

Анкара продолжит торговлю с Тегераном и не намерена отчитываться об этом ни перед кем, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на фоне выхода США из ядерной сделки с Ираном.

«С настоящего момента мы будем продолжать нашу торговлю с Ираном в возможных рамках до самого конца, и мы не будем отчитываться ни перед кем», – заявил министр Зейбекчи, передает ТАСС.

Его высказывания прозвучали вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и предстоящем возобновлении американских экономических санкций против Тегерана.