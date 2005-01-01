Медведевой пророчат сложности при работе с канадским тренером

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал уход российской фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

«Я общался с российскими СМИ и говорил им, что это предсказуемо. Такое случается всегда с фигуристами из этой тренерской группы. Всякий раз, когда они становятся старше и появляются молодые фигуристы, они покидают коллектив», – цитирует The Japan Times Арутюняна.

По его словам, Медведева поступила более правильно, чем Липницкая, когда ушла к Орсеру. «Я знаю, что он очень сильный тренер, и вокруг него есть сильные тренеры», – сказал он.

Арутюнян отметил, что фигуристке будет непросто адаптироваться к требованиям канадских тренеров. «Я знаю, ей будет тяжело. Медведева – из другой культуры », – заметил тренер.

По его утверждению, подход в США и Канаде обязывает спортсменов быть более ответственными, чем в России. Вместе с тем он добавил, что переход к Орсеру – лучшее решение для Медведевой.

«Я не знаю, сможет ли она справиться с таким подходом, который мы имеем сейчас в США и Канаде, где спортсмены должны быть более ответственными за то, что они делают, по сравнению с тем, что происходит в России. Надеюсь, она справится с этим. Это будет нелегко.

Напомним, Медведева в понедельник сообщила, что прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и переезжает в Канаду в группу Орсера, при этом она продолжит выступать за Россию.