Новейший американский авианосец потребовал срочного ремонта

Новейший авианосец ВМС США «Джеральд Форд» вернулся в порт после поломки во время плавания, сроки начала его боевой службы сдвинуты на 2022 год, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что проблемы с «главным упорным подшипником» энергоустановки на борту авианосца были выявлены еще в январе и до сих пор не устранены. При этом представители ВМС сообщили об инциденте только несколько недель назад, в ходе бюджетных слушаний в Конгрессе, передает ТАСС.

Летом прошлого года СМИ сообщали о проблемах с авианосцем «Джеральд Форд», который обошелся США в рекордные 12,9 млрд долларов, став одним из самых дорогих кораблей американских ВМС. Критика в адрес авианосца звучала и в Пентагоне.

Строительство судна началось в 2009 году, к сентябрю 2014 года корабль должен был быть готов, но в итоге авианосец сдали флоту только в 2017 году. В связи с вечным перенесением сроков эксперты предположили, что авианосец устареет раньше, чем его достроят.

В 2015 году помощник министра обороны США Шон Стэкли на слушаниях в сенате сообщил, что новейший авианосец США «Джеральд Форд» начнет боевую службу в 2019 году; сообщалось, что корабль готов на 95%.

В 2014 году Пентагон подверг критике первый за последние 40 лет авианосец «Джеральд Форд». Как выяснилось, он может оказаться менее эффективным, чем устаревший тип «Нимиц», который сейчас несет службу на флотах США.