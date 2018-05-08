Появилось видео с борта легендарного Ил-2

В Сети появилось панорамное видео, снятое с борта легендарного советского штурмовика Ил-2.

Ролик был снял из кабины стрелка штурмовика Ил-2 в апреле во время показательных полетов штурмовика на международном аэрокосмическом салоне ILA Berlin Air Show в Германии, сообщает RT.

«Легендарный Ил-2 – первый самолет, выпущенный под маркой «Ил», – стал одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся тем, что смогли прикоснуться к этой странице истории и дать зрителям возможность увидеть панорамные кадры с борта штурмовика», – сказал руководитель RT360 Эдуард Чижиков.

В ноябре 1943 года Ил-2 был серьезно поврежден в воздушном бою в Мурманской области. Пилот смог посадить боевую машину на замерзшее озеро Кривое, но самолет затонул.

В 2012 году его подняли со дна озера и отреставрировали. Отмечается, что в мире осталось только два таких самолета, способных подняться в воздух.