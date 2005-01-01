Умерла певица Моран

Бельгийская певица Клодин Люйпертс, выступавшая под псевдонимом Моран, скончалась в пригороде Брюсселя через несколько дней после возвращения на сцену.

Бельгийская певица Клодин Люйпертс, выступавшая под сценическим псевдонимом Моран, скончалась в пригороде Брюсселя, пишет BBC News.

Тело 57-летней исполнительницы было найдено в ее квартире. Следователи выясняют причину смерти певицы.

Известно, что Люйпертс умерла спустя несколько дней после своего выступления в Брюсселе в начале мая. Этот концерт был первым после перерыва. Напомним, в 2016 году она прервала карьеру из-за возникших проблем с голосовыми связками. В 2019 году Моран планировала отправиться в турне.

Люйпертс начала карьеру в 1986 году, выпустила более десяти альбомов. Последняя пластинка под названием Ouvre вышла в 2014 году. Певица была членом жюри французского вокального конкурса Nouvelle Star.