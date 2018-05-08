Учителя заподозрили в рассылке детям интимных фото в Нижнем Новгороде

СК проверяет данные СМИ о том, что в Нижнем Новгороде учитель в ходе переписки с учениками разослал фотографии порнографического характера.

Якобы разосланные учителем фотографии впоследствии были обнародованы среди учащихся школы, следует из сообщения на сайте СУ СК по Нижегородской области.

Об инциденте сообщила одна из региональных телекомпаний в понедельник, 7 мая. Отмечается, что фото были распечатаны и развешаны в школе и ближайших микрорайонах.

По данному факту организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в 2016 году в Кирове школьники заметили учительницу в секс-чате.