Франция заявила о готовности возобновить удары по Сирии

Новые удары по Сирии будут нанесены, если поступят сведения о проведении там атак с использованием химического оружия, заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Парли, выступая в эфире радиостанции «Эр-те-эль», заявила, что целью ракетного удара по Сирии со стороны США и их союзников, в том числе Франции, было «помешать» Башару Асаду повторить химические атаки, передает ТАСС.

«Если же это произойдет, мы можем рассмотреть возможность повторного нанесения ударов», – сказала французский министр.

Она подчеркнула, что осуществленный 14 апреля удар «был предупредительным», и теперь Франция рассчитывает на «соответствующую реакцию».

«Мы не можем позволить, чтобы использовалось химическое оружие, так как это запрещенное оружие, против которого необходимо вести борьбу», – отметила Парли.

Министр также заявила, что «все выбранные цели были поражены», при этом отказавшись комментировать появившиеся в СМИ сведения о том, что ряд пусков ракет французским вооруженным силам не удалось осуществить из-за технических неполадок, так как эти данные относятся к сфере военной тайны.

Напомним, после провокации с якобы использованным 4 апреля химоружием в городе Дума в Восточной Гуте США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.