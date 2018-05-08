Тренер сборной Белоруссии по хоккею покинул пост после поражения от команды России

Канадец Дэйв Льюис покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по хоккею после разгромного поражения своих подопечных от команды России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в понедельник, сообщила пресс-служба Федерации хоккея Белоруссии.

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию, передает ТАСС.

Льюис, которому в июле исполнится 65 лет, возглавлял сборную Белоруссии с 2014 года. До конца турнира командой будет руководить 54-летний Сергей Пушков, который в прошедшем сезоне привел «Неман» из Гродно к чемпионству в белорусской Экстралиге.

Напомним, в понедельник Россия всухую разгромила Белоруссию на ЧМ по хоккею.