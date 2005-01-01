Лидер Кубы обсудил с генсеком ООН новую модель экономики острова Свободы

Новый глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Гаване рассказал о ходе обновления экономической и социальной модели на острове Свободы.

В ходе встречи стороны обсудили систему и проблемы международной безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Juventud Rebelde.

В частности, Диас-Канель заверил генсека ООН, что Куба привержена принципам устава организации и прокламации о зоне мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Помимо этого, стороны обсудили климатические изменения на период до 2030 года.

Перед встречей с новым лидером Кубы генсек ООН возложил цветы к монументу национальному герою острова Свободы Хосе Марти, а также прогулялся по исторической части Гаваны, передает ТАСС.

Как ожидается, во вторник генсек всемирной организации примет участие в открытии 37-й сессии Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, которая пройдет в гаванском Дворце съездов.

Напомним, 19 апреля Национальная ассамблея народной власти Кубы утвердила в должности главы Госсовета Мигеля Диаса-Канеля, который стал новым лидером страны. В тот же день новый глава Кубы рассказал о том, какой будет внешняя политика страны.