Личный повар Нетаньяху нанес жестокое оскорбление премьер-министру Японии

Знаменитый израильский шеф-повар Моше Сегев, личный повар премьер-министра Беньямина Нетаньяху, на ужине с японским премьером Синдзо Абэ подал десерт в ботинке.

Японские и израильские дипломаты и оказались потрясены странным десертом, поданным Абэ, сообщает The Jerusalem Post.

«Это было глупое и бесчувственное решение», – сказал высокопоставленный израильский дипломат, который ранее работал в Японии.

По его словам, в японской культуре ничто не может вызвать такого оскорбления, как подобное отношение к обуви.

«Они не только не входят в свои дома в обуви, вы не найдете обувь в офисах. Даже премьер-министр, министры и члены парламента не носят обувь во время работы... Это сродни тому, чтобы подавать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи», – отметил собеседник.

Один из японских дипломатов заявил, что нет такой культуры, которая позволит ставить обувь на стол.

«О чем думал этот знаменитый шеф-повар? Если это шутка, мы не считаем ее смешной. Мы оскорблены за нашего премьера», – добавил он.

Между тем, Сегев опубликовал фото с ужина Абэ и Нетаньяху в своем Instagram.