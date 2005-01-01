Медведев оценил сложность поставленных Путиным задач

Дмитрий Медведев, кандидатуру которого на пост премьер-министра России президент Владимир Путин внес на утверждение в Госдуму, заявил, что будущему правительству под силу реализовать задачи, обозначенные в послании лидера страны.

«Задачи, которые стоят перед правительством, очевидны, они масштабны и они очень сложны... Правительству предстоит реализовать президентскую программу, которая была изложена в послании президента. Послание президента было программным, это была программа кандидата в президенты Владимира Путина», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

По его словам, эта задача «абсолютно огромна по масштабам, сложна», однако Медведев уверен, что «она всем нам по силам».

Кандидат на пост премьера пояснил, что имеет в виду «консолидацию работы между правительством России, Госдумой, Федеральным Собранием, конечно, Советом Федерации, всеми региональными и муниципальными властями, которые претворяют в жизнь курс президента».



«Очень рассчитываю на ваше понимание этого и совместную работу», – добавил он. Медведев также выразил надежду на то, что диалог, который у него сложился с депутатами, останется честным и доверительным.



«Всякая работа, безусловно, связана не только с набором нормативных актов... и даже не только с поиском денег, что еще сложнее. Но я уверен, что деньги для того, чтобы реализовать масштабные задачи, которые определил президент, мы тоже найдем. Но не менее важно, чтобы этим занимались квалифицированные подготовленные люди, которые, с одной стороны, имеют опыт, а с другой стороны, имеют необходимую энергию, для того чтобы дальше продолжать работу на тех или иных участках», – отметил он.

Медведев поблагодарил Путина, который «посчитал возможным» внести его кандидатуру на должность главы кабмина. «Это очень высокое доверие и очень ответственная, очень сложная работа», – сказал он.



Кандидат на пост премьера также озвучил свои предложения по кандидатурам будущих членов правительства, которые могли бы занять свои посты, если он получит соответствующую поддержку Госдумы и главы государства.

Ранее Медведев предложил на пост первого вице-премьера кандидатуру Антона Силуанова. Фракция ЕР поддержала кандидатуру Медведева на пост премьера.

Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.