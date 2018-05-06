Слова Порошенко о «дерзких действиях» украинских военных назвали блефом

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6 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:36  |  vz.ru
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Россия объявила погоню за мировыми трендами в автопроме

Россиянам предложат пересесть на электрокарыФото: Thomas Kurbel/DPA/ТАСС
Власти предлагают российскому автопрому принять участие в мировой гонке новейших автомобильных технологий. В частности, по созданию электромобиля и автомобилей-беспилотников. И раз уж Россия обладает огромными запасами природного газа, то ей предстоит пересадить на газомоторное топливо хотя бы автобусный парк и «газели». Получится ли? Подробности...
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Навальный стал неинтересен своим сторонникам

Традиционное для несанкционированных акций задержание Навального оказалось не замеченным его сторонникамиФото: Михаил Почуев/ТАСС
Все меньше сторонников Алексея Навального готовы выходить на улицу по его призыву. Это показали субботние акции протеста в Москве и ряде городов, собрав в разы меньше участников, чем анонсировалось. На Пушкинской площади патриотически настроенных граждан оказалось вдвое больше, чем противников властей. С какой целью люди выходили на улицу и почему санкционированный митинг в поддержку Telegram собрал в несколько раз больше участников? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...
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Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
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Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      Лидеры КНДР и Южной Кореи провозгласили «эпоху мира»

      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

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          Слова Порошенко о «дерзких действиях» украинских военных назвали блефом

          6 мая 2018, 14:10

          Текст: Ольга Никитина

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          Заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что армия Украины якобы является одной из самых боеспособных в мире, – блеф, заявил военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

          Анохин рассказал RT, что украинская армия страдает от низкого морального духа, который сводит на нет все технические и организационно-штатные мероприятия, проведенные за последние четыре года. «Поэтому я не думаю, что украинская армия сильна», – сказал он.

          Эксперт заметил, что украинская армия велика по численности, однако по организационным мероприятиям она проигрывает любой стране НАТО, «кроме, может быть, Люксембурга».

          В плане вооружения Украина «живет за счет запасов», оставленных на территории страны в советское время, а потому о приближении украинской армии к стандартам НАТО говорить даже не приходится, сказал военный эксперт.

          Анохин рассказал, что натовские стандарты прежде всего предполагают изменение оргштатной структуры и обладание вооружением, которое есть в распоряжении альянса, чтобы действия были сопоставимыми. Это очень длинный и затратный путь, заметил он. «Армии Украины это не нужно, потому что совершенно другая психология, оргштатная структура и тактика действий», – заключил эксперт.

          Накануне Порошенко поведал о том, что организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий маневров из-за «дерзких, профессиональных и удивительно эффективных действий украинцев». «Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия – одна из самых боеспособных в мире!» – заявил он.

          Между тем экс-командир 5-й роты батальона «Днепр-1» ВСУ Владимир Шилов ранее рассказал, что положение украинской армии значительно ухудшилось в последние годы.


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