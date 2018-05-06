Слова Порошенко о «дерзких действиях» украинских военных назвали блефом

Заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что армия Украины якобы является одной из самых боеспособных в мире, – блеф, заявил военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин.

Анохин рассказал RT, что украинская армия страдает от низкого морального духа, который сводит на нет все технические и организационно-штатные мероприятия, проведенные за последние четыре года. «Поэтому я не думаю, что украинская армия сильна», – сказал он.

Эксперт заметил, что украинская армия велика по численности, однако по организационным мероприятиям она проигрывает любой стране НАТО, «кроме, может быть, Люксембурга».

В плане вооружения Украина «живет за счет запасов», оставленных на территории страны в советское время, а потому о приближении украинской армии к стандартам НАТО говорить даже не приходится, сказал военный эксперт.

Анохин рассказал, что натовские стандарты прежде всего предполагают изменение оргштатной структуры и обладание вооружением, которое есть в распоряжении альянса, чтобы действия были сопоставимыми. Это очень длинный и затратный путь, заметил он. «Армии Украины это не нужно, потому что совершенно другая психология, оргштатная структура и тактика действий», – заключил эксперт.

Накануне Порошенко поведал о том, что организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий маневров из-за «дерзких, профессиональных и удивительно эффективных действий украинцев». «Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия – одна из самых боеспособных в мире!» – заявил он.

Между тем экс-командир 5-й роты батальона «Днепр-1» ВСУ Владимир Шилов ранее рассказал, что положение украинской армии значительно ухудшилось в последние годы.