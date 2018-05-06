Mercedes угнали во время тест-драйва в Москве

Неизвестный мужчина скрылся на автомобиле Mercedes-Benz стоимостью около 3,8 млн рублей, который ему по ошибке выдали сотрудники автосалона в Москве, полиция его разыскивает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

«На службу «02» поступило сообщение о краже автомобиля из автоцентра, расположенного на ул. Антонова-Овсеенко, д. 15/1», – сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства.

Продавец автоцентра рассказал, что к ним приехал неизвестный мужчина для проверки и осмотра автомобиля Mercedes-Benz SL65 AMG. Сотрудники автоцентра по ошибке отдали эту машину, а мужчина скрылся, не заплатив за нее (договор купли-продажи заключен не был».

Материальный ущерб в автосалоне оценивают в 3,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. «Кража».