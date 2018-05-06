Посольство России назвало массовые протесты внутренним делом Армении

События, которые происходят в Армении в последние недели, являются исключительно внутренними вопросами этой страны и ее граждан, заявило российское посольство в Ереване.

Посольство в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook, подчеркнуло, что в работе по «выстраиванию и поддержанию союзнических отношений» с Арменией придерживается позиции, озвученной Кремлем и МИДом.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что события в Армении, связанные с акциями оппозиции, являются внутренним делом этой страны.

В Кремле надеются на то, что добрые союзнические отношения России и Армении останутся принципом внешнеполитического курса Еревана.

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Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Армении, где проходят массовые протесты против нынешних властей страны.