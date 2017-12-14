Какое значение смена власти в Армении имеет для России

В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав?

Множество армян, что в Армении, что в гораздо более многочисленной армянской диаспоре в мире, очень горды «мирной революцией». Народ, дескать, восстал против несменяемости и коррупции власти, в итоге прежний руководитель Серж Саргсян ушел с поста премьера, а возглавивший протест политик Никол Пашинян на днях будет избран главой правительства. При помощи депутатов от всё еще правящей республиканской партии – а как иначе лидер маленькой фракции наберет необходимое число голосов? Судя по всему, все уже предрешено: Пашинян снова выдвинут кандидатом в премьеры, а депутаты правящей партии уже обещали его поддержать.

Армянам нравится победа народного протеста. На нового кумира возлагают большие надежды. Напоминания о том, что у Пашиняна нет никакого опыта руководства не то что страной, но хотя бы магазином, слышны, но не делают погоды. Кумир на то и кумир, чтобы им восторгались. Если год назад партия Пашиняна получила 8 процентов голосов, то на внеочередных выборах, которые будут назначены на ближайшие месяцы, он теперь может рассчитывать на огромный кредит доверия. И хотя вряд ли получит абсолютное большинство (50 процентов), но на относительное вполне может рассчитывать.

Если его партия наберет 30–40 процентов и станет крупнейшей в Армении, то найти партнера по коалиции будет несложно. Та же «Процветающая Армения», обладающая сейчас второй по размеру парламентской фракцией и объявившая о «переходе на сторону народа», наверняка поможет обеспечить устойчивость нового правительства.

Итак, Никол Пашинян имеет все шансы стать даже не временным, то есть на период до выборов, а устойчивым руководителем Армении.

Как это скажется на республике и ее отношениях с Россией?

Самое парадоксальное, что никак. Дело в том, что Пашинян может быть хорошим человеком или плохим, борцом за справедливость или циничным демагогом – все это не имеет принципиального значения для Армении. Потому что у нее есть несколько очень серьезных ограничений.

Дело в том, что Армения – это типичное несостоявшееся государство. Пока оно существовало в рамках СССР, то есть было автономией с признаками государства, это не было так заметно ни самим армянам, ни окружающим. С распадом СССР все изменилось – армяне оказались в самостоятельном государстве, да к тому же еще и воюющем. Винить им в этом было некого. Как развал СССР, так и попытка отделения населенного преимущественно армянами Карабаха от соседнего Азербайджана в целом отвечали чаяниям населения Армении, которое активно участвовало в расшатывании Союза.

Независимость принесла Армении горе и разочарование. Хотя Карабах и удалось отстоять, блокада, в которой оказалась маленькая республика, привела к катастрофическому падению уровня жизни и оттоку населения за границу. По многим оценкам, уехало до трети населения. Так что в нынешние 3 миллиона, якобы живущие в Армении, верят не многие. Точнее, они там прописаны – но вот работают и живут большую часть времени года в России, там, где есть работа и армянская диаспора. Их переводы и заработки являются важнейшей составляющей республиканского бюджета. Отходники кормят оставшихся в республике родственников. Конечно, не только они – подбрасывает денег и диаспора из США и Франции, из десятков других стран, где живут армяне.

Да и в самой Армении есть какая-то работа. И есть олигархи, самый заметный из которых – это лидер второй по величине партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. При этом республикой уже два десятилетия правит карабахский клан – это представители того самого отвоеванного от Азербайджана Карабаха, пассионарные и целеустремленные. Понятно, что, как и в любой восточной стране, все построено по принципу семейственности и клановости. И коррупция усиливает и так сильное социальное напряжение, порожденное безработицей и увеличивающимся расслоением на богатых и бедных.

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Разочарование армян в своем политическом классе наступило еще в 90-е – и закончилось страшным расстрелом всего руководства страны в парламенте в октябре 1999-го. Тогда был убит не только премьер-министр, но и спикер парламента Карен Демирчян, бывший многолетний руководитель советской Армении. Именно после того расстрела укрепились позиции президента Кочаряна (бывшего руководителя Карабаха) и началось правление карабахцев. Теперь оно заканчивается – и если под руководством Пашиняна новая власть затеет передел не только властных кабинетов и денежных потоков, но и собственности, то страна погрязнет в разборках и смуте.

Это не значит, что в Армении нечего менять – наоборот, надо наводить порядок. И будет замечательно, если у Пашиняна получится победить коррупцию, организовать честную и открытую народу власть, обеспечить более справедливое перераспределение национального продукта и рост экономики. Вопрос только в том, с кем он будет всего этого добиваться? Если с партией олигарха Царукяна, то как бы не стало еще хуже. Если сам – то где набрать столько честных и проверенных людей?

В любом случае, у Армении есть жесткое ограничение – это Карабах. Все армяне понимают, что если они сильно увлекутся выяснением отношений между собой, чистками и переделом собственности, то могут свалиться в междоусобицу. И такой конфликт станет для Азербайджана прекрасным поводом для улучшения своих позиций в Карабахе. Не для полноценной войны за Карабах (для этого Армения должна выйти из ОДКБ, то есть перестать быть военным союзником России), но для боевых действий на линии фронта.

Так что вариант с переходом Пашиняна к радикальной перестройке всей Армении практически невероятен – слишком много рисков. Точно так же невероятен и вариант с отказом от ориентации на Россию – после распада СССР и последующей блокады армяне поняли, что не они нужны России, а Россия – им. Экономическая, геополитическая, культурная и, главное, военная привязанность Армении к России такова, что ни о каком выходе из Евразийского союза и тем более ОДКБ не может быть и речи – ни для России, ни для самой Армении.

Для России же Армения занимает примерно то же место, что и Киргизия. Тоже союзник, тоже небольшая республика бывшего СССР, откуда в Россию на заработки приезжает множество людей. В Киргизии, кстати, за последние полтора десятилетия была уже не одна, а несколько «народных революций» – и ничего, это никак не повлияло на ориентацию Бишкека на Москву.

Так что можно от всей души пожелать Армении успехов в борьбе за построение справедливого и успешного национального государства. России от этого никакой выгоды не будет, но зато, говоря словами героя «Мимино», «будет приятно». А Пашинян это сделает или кто другой – это уже внутреннее дело той части армянского народа, что проживает в Армении. Главное, чтобы правление «народной власти» не закончилось очередной волной эмиграции армян – в ту же самую Россию, естественно.