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4 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
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Почему российская нефть уходит из Европы в Китай

Маржа при продаже российской нефти в Китай выше, чем в ЕвропуФото: Алексей Даничев/РИА «Новости»
Количество российской нефти, поставляемой в Европу, падает – тогда как поставки в Китай растут. Западные аналитики утверждают, что это прямо связано с политическим противостоянием России и Запада. Однако есть и другая версия – и политика в данном случае, похоже, имеет не слишком большое значение. Подробности...
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Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
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У экипажа Су-30 была причина бороться за самолёт до конца

Фото: twitter.com/MGhorab3
«Вначале летчик пытается спасти самолет; если самолет спасти не удается, его нужно отвести от населенных пунктов, а уже затем катапультироваться. Таким образом, о себе летчик думает в последнюю очередь», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя крушение российского истребителя Су-30СМ возле аэродрома Хмеймим. Подробности...
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Китай прикрыл от нападения США свое самое уязвимое место

Спорные острова в Южно-Китайском море становятся непотопляемым авианосцем КНРФото: Asia Maritime Transparency Initiative/Center for Strategic and International Studies
Американская разведка рапортует о важнейших изменениях в военном строительстве КНР – на спорных островах в Южно-Китайском море развернуты крайне опасные системы вооружений. Иначе говоря, Пекин нашел способ обезопасить свою самую уязвимую зону от возможного нападения со стороны американского военно-морского флота. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В России произошла простая и замечательная вещь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Почему Россия вдруг прониклась своей же народной мудростью про счастье и деньги и чувствует себя счастливее, несмотря ни на какие внешние катаклизмы и внутренние трудности? Подробности...
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Российский либерализм в роли людоеда

Андрей Бабицкий, журналист
С нашими либеральными соотечественниками мы сосуществовали в одном пространстве, считая, что их взгляды – это такое даже отчасти милое и безвредное недоразумение. 2 мая стало ясно, что нет, это все не чистое теоретизирование. Подробности...
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«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что, согласно новопровозглашенному лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определенные цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

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          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?

          Какое значение смена власти в Армении имеет для России

          Никол Пашинян идет к власти как кумир народа   4 мая 2018, 08:12
          Фото: Gleb Garanich/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав?

          Множество армян, что в Армении, что в гораздо более многочисленной армянской диаспоре в мире, очень горды «мирной революцией». Народ, дескать, восстал против несменяемости и коррупции власти, в итоге прежний руководитель Серж Саргсян ушел с поста премьера, а возглавивший протест политик Никол Пашинян на днях будет избран главой правительства. При помощи депутатов от всё еще правящей республиканской партии – а как иначе лидер маленькой фракции наберет необходимое число голосов? Судя по всему, все уже предрешено: Пашинян снова выдвинут кандидатом в премьеры, а депутаты правящей партии уже обещали его поддержать.

          Армянам нравится победа народного протеста. На нового кумира возлагают большие надежды. Напоминания о том, что у Пашиняна нет никакого опыта руководства не то что страной, но хотя бы магазином, слышны, но не делают погоды. Кумир на то и кумир, чтобы им восторгались. Если год назад партия Пашиняна получила 8 процентов голосов, то на внеочередных выборах, которые будут назначены на ближайшие месяцы, он теперь может рассчитывать на огромный кредит доверия. И хотя вряд ли получит абсолютное большинство (50 процентов), но на относительное вполне может рассчитывать.

          Если его партия наберет 30–40 процентов и станет крупнейшей в Армении, то найти партнера по коалиции будет несложно. Та же «Процветающая Армения», обладающая сейчас второй по размеру парламентской фракцией и объявившая о «переходе на сторону народа», наверняка поможет обеспечить устойчивость нового правительства.

          Итак, Никол Пашинян имеет все шансы стать даже не временным, то есть на период до выборов, а устойчивым руководителем Армении.

          Как это скажется на республике и ее отношениях с Россией?

          Самое парадоксальное, что никак. Дело в том, что Пашинян может быть хорошим человеком или плохим, борцом за справедливость или циничным демагогом – все это не имеет принципиального значения для Армении. Потому что у нее есть несколько очень серьезных ограничений.

          Дело в том, что Армения – это типичное несостоявшееся государство. Пока оно существовало в рамках СССР, то есть было автономией с признаками государства, это не было так заметно ни самим армянам, ни окружающим. С распадом СССР все изменилось – армяне оказались в самостоятельном государстве, да к тому же еще и воюющем. Винить им в этом было некого. Как развал СССР, так и попытка отделения населенного преимущественно армянами Карабаха от соседнего Азербайджана в целом отвечали чаяниям населения Армении, которое активно участвовало в расшатывании Союза.

          Независимость принесла Армении горе и разочарование. Хотя Карабах и удалось отстоять, блокада, в которой оказалась маленькая республика, привела к катастрофическому падению уровня жизни и оттоку населения за границу. По многим оценкам, уехало до трети населения. Так что в нынешние 3 миллиона, якобы живущие в Армении, верят не многие. Точнее, они там прописаны – но вот работают и живут большую часть времени года в России, там, где есть работа и армянская диаспора. Их переводы и заработки являются важнейшей составляющей республиканского бюджета. Отходники кормят оставшихся в республике родственников. Конечно, не только они – подбрасывает денег и диаспора из США и Франции, из десятков других стран, где живут армяне.

          Да и в самой Армении есть какая-то работа. И есть олигархи, самый заметный из которых – это лидер второй по величине партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. При этом республикой уже два десятилетия правит карабахский клан – это представители того самого отвоеванного от Азербайджана Карабаха, пассионарные и целеустремленные. Понятно, что, как и в любой восточной стране, все построено по принципу семейственности и клановости. И коррупция усиливает и так сильное социальное напряжение, порожденное безработицей и увеличивающимся расслоением на богатых и бедных.

          Разочарование армян в своем политическом классе наступило еще в 90-е – и закончилось страшным расстрелом всего руководства страны в парламенте в октябре 1999-го. Тогда был убит не только премьер-министр, но и спикер парламента Карен Демирчян, бывший многолетний руководитель советской Армении. Именно после того расстрела укрепились позиции президента Кочаряна (бывшего руководителя Карабаха) и началось правление карабахцев. Теперь оно заканчивается – и если под руководством Пашиняна новая власть затеет передел не только властных кабинетов и денежных потоков, но и собственности, то страна погрязнет в разборках и смуте.

          Это не значит, что в Армении нечего менять – наоборот, надо наводить порядок. И будет замечательно, если у Пашиняна получится победить коррупцию, организовать честную и открытую народу власть, обеспечить более справедливое перераспределение национального продукта и рост экономики. Вопрос только в том, с кем он будет всего этого добиваться? Если с партией олигарха Царукяна, то как бы не стало еще хуже. Если сам – то где набрать столько честных и проверенных людей?

          В любом случае, у Армении есть жесткое ограничение – это Карабах. Все армяне понимают, что если они сильно увлекутся выяснением отношений между собой, чистками и переделом собственности, то могут свалиться в междоусобицу. И такой конфликт станет для Азербайджана прекрасным поводом для улучшения своих позиций в Карабахе. Не для полноценной войны за Карабах (для этого Армения должна выйти из ОДКБ, то есть перестать быть военным союзником России), но для боевых действий на линии фронта.

          Так что вариант с переходом Пашиняна к радикальной перестройке всей Армении практически невероятен – слишком много рисков. Точно так же невероятен и вариант с отказом от ориентации на Россию – после распада СССР и последующей блокады армяне поняли, что не они нужны России, а Россия – им. Экономическая, геополитическая, культурная и, главное, военная привязанность Армении к России такова, что ни о каком выходе из Евразийского союза и тем более ОДКБ не может быть и речи – ни для России, ни для самой Армении.

          Для России же Армения занимает примерно то же место, что и Киргизия. Тоже союзник, тоже небольшая республика бывшего СССР, откуда в Россию на заработки приезжает множество людей. В Киргизии, кстати, за последние полтора десятилетия была уже не одна, а несколько «народных революций» – и ничего, это никак не повлияло на ориентацию Бишкека на Москву.

          Так что можно от всей души пожелать Армении успехов в борьбе за построение справедливого и успешного национального государства. России от этого никакой выгоды не будет, но зато, говоря словами героя «Мимино», «будет приятно». А Пашинян это сделает или кто другой – это уже внутреннее дело той части армянского народа, что проживает в Армении. Главное, чтобы правление «народной власти» не закончилось очередной волной эмиграции армян – в ту же самую Россию, естественно.


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