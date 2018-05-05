Нетаньяху приглашен на Парад Победы в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 мая посетит Москву с рабочим визитом и появится на параде в честь Дня Победы.

«Он приглашен на военный парад, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», – сообщает пресс-служба Кремля.

Также Нетаньяху проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным.