Украина потребовала освободить задержанный у берегов Крыма сейнер

МИД Украины потребовал освободить украинское судно «ЯМК-0041», задержанное российскими пограничниками у западного берега Крыма по подозрению в незаконном рыбном промысле.

«Украина заявляет категорический протест против незаконного задержания Россией украинского рыболовного судна «ЯМК-0041» и его экипажа вблизи Крымского побережья», – говорится в заявлении на сайте МИД Украины.

В ведомстве заявили, что задержание Россией рыболовного судна является «узурпацией суверенных прав Украины» по отношению к акваториям Крыма.

«Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж», – заключили в министерстве.

Ранее в пятницу Киев направил Москве ноту из-за задержания украинского судна.

Напомним, ранее российские пограничники задержали на западном берегу Крыма в Черном море украинское судно по подозрению в незаконном рыбном промысле.